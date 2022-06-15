Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı - Son Dakika
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Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı

15.06.2022 14:26

- Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı Edirne'de kuraklık nedeniyle su seviyesi dibi gören Tunca Nehri'nin debisi son yağışlarla 5 kat arttı.

- Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı

EDİRNE - Edirne'de kuraklık nedeniyle su seviyesi dibi gören Tunca Nehri'nin debisi son yağışlarla 5 kat arttı.

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı ve yağışların az olduğu Edirne'de, nehirler kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz hafta Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonundaki ölçümde saniyede 4 metreküpe kadar geriledi. Nehirde kum adacıkları oluştu, çöpler ve sazlık alanlar ortaya çıktı.

Yağışlarla birlikte debi 5 kat arttı

Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte, Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı. Nehrin debisi 4 metreküp saniyeden 21 metreküp saniyeye yükseldi. Su debisinin artmasıyla birlikte, sazlık alanlar ve kum adacıkları kısmen gözden kayboldu.

Meriç Nehri'nde ise hafta başı 77 metreküp saniye ölçülen debi, son yağışlarla birlikte 254 metreküp saniyeye kadar yükseldi.

"Yağmurla birlikte su seviyesi arttı, çöpler ortadan kayboldu"

Dolaşmak ve fotoğraf çekilmek için Tunca Nehri'nin olduğu bölgeye gelen Nazlı Irmak Tarı, "Geçtiğimiz hafta geldiğimizde nehir kurumuştu içinde çöpler de vardı. Çöplerden dolayı da nehir kötü görüntü yaratıyordu. Yağmurla birlikte hem su seviyesi yükseldi hem de çöpler kayboldu. Dışarıdan bakıldığında da geçen haftaya göre güzel bir görüntü oluştu" dedi.

Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı
Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı
Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı
Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı

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Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri'nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı - Son Dakika
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