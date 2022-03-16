Kuraklıkla mücadele eden Çorum'da barajlardaki su rezervi artıyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da, yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı.

Valilik açıklamasında, Yenihayat Barajı'nda şubat ayı son haftasında yüzde 6,68 ölçülen doluluk oranının mart ayının ilk haftasında yüzde 14,25, ikinci haftasında yüzde 18,06 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

" Koçhisar Barajı'nda 2022 yılı şubat ayı son haftasında yüzde 38,28 olan doluluk oranı, mart ayının ilk haftasında yüzde 43,34'e, ikinci haftasında ise yüzde 46,49'a yükselmiştir. Hatap Barajı'nda ise yüzde 11,11 ölçülen doluluk oranı, mart ayının ilk haftasında yüzde 20,96, ikinci haftasında yüzde 27,57 seviyesine yükselmiştir. Çorum Barajı'nda ise yüzde 12,78'e kadar düşen doluluk oranı, yüzde 32,21 seviyesine kadar yükselmiştir."