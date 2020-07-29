Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kurban Bayramı'na doğru

Gaziantep'te iş adamı temsilcisi, siyasi ve sivil toplum kuruluşları Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Gaziantep'te iş adamı temsilcisi, siyasi ve sivil toplum kuruluşları Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, mesajında, bu müstesna günlerin tüm dünyada sevgi, sağlık, barış ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Bayramların bir araya gelinen özel günler olduğunu kaydeden Ünverdi, "Ancak bu senenin koşulları, sağlığımız açısından riskler teşkil ediyor. Bayramımızı hüzne çevirmemek için özellikle mesafe konusu başta olmak üzere maske, hijyen ve 14 kurala muhakkak uymalıyız. Ancak bu şekilde kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da bayramların nesilden nesle aktarılması ve yaşatılması gereken en önemli değerler arasında yer aldığını belirterek, şunları aktardı:

"Bayramda dini vecibemizi yerine getirmek dışında birinci önceliğimiz 'mutlu etmek', sevindirmek, hatırlamak, hatırlatmak ve paylaşmak olmalı ki bu değerler toplumda devamlılık arz etsin, genç neslimiz için de bir kültüre dönüşebilsin. Ama biliyorsunuz ki salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Lütfen bu bayram sevinciniz ve mutluluğunuz uzaktan olsun."

Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ise İslam dünyası olarak bir Kurban Bayramını daha kutluyor olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını aktardı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk de bayram dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika
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