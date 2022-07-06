'Kurban Kesim Elemanı Kursu'na katılan kasaplar bayrama hazır

Gaziosmanpaşa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 'Kurban Kesim Elemanı Kursu' verildi. Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaları önlemek ve acemiliğin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen kursta 30 kasap hem teorik hem de uygulamalı eğitim alma şansı buldu. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, sertifikalarına kavuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 'Kurban Kesim Elemanı Kursu' verildi. Hem teorik hem de uygulamalı kurban kesim eğitiminin verildiği kursta ilk olarak kurban kesiminin incelikleri ve İslami usullere göre dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. 3 gün boyunca verilen 20 saatlik teorik bilginin ardından kursiyerler, bugün Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında uygulamalı olarak kurban kesim eğitimi aldı. Küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kurbana hazırlanmasından kesimine kadar her türlü bilgiyi öğrenmeye çalışan kursiyerler, Kurban Kesim Sertifikasına sahip oldu.

"EĞİTİME SIFIRDAN BAŞLIYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde veteriner Burak Tosun, "Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da kurban kesim eğitimimizi gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizi daha önce hiç kurban kesmemiş olarak düşünüyoruz. Eğitime tamamen sıfırdan başlıyoruz. Hangi hayvan seçilmeli ya da kurban olabilir, 'hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hastalıklar nelerdir, hangi aletlerin kullanılması daha uygun, kesim nasıl yapılır, hayvanın organları nasıl imha edilir' gibi konuları kursiyerlerimize veriyoruz. Mesela küçükbaş hayvanlar, annesinin boyuna gelmeden yani erişkinliğe ulaşmadan kesilmemelidir. Hayvanın kör, topal ya da eksik bir uzvu olmaması gerekir. Büyükbaş hayvanların da kesinlikle 2 yaşını doldurması gereklidir" dedi.

"İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DA EĞİTİM VERDİ"

Küçükken köyde çobanlık yaptığı için kurban kesmeyi sevdiğini belirten ve bu yüzden kursa katılan Hilmi Yıldız ise şunları söyledi:

"Kursta; veteriner, il müftülüğündeki yetkili arkadaşlar, İş Güvenliği Uzmanları, Halk Eğitim Merkezi'nden hocalar bize eğitim verdi. Aldığım bilgilerle kurban kesimini daha profesyonel yapacağımı düşünüyorum. 'Kurban nasıl güvenli şekilde kesilir, kesimlerde nasıl seçim yapılmalı, uygun hayvanlar hangileri, yaşları ve sağlıklı oldukları nasıl belirlenir, ilk kesim ardından parçalaması nasıl yapılır, kesildikten sonra çıkabilecek hastalıklar nelerdir, böyle durumla karşılaşıldığında kimlere haber verilmesi gerekir' konularına artık hakimim. Bu yüzden çok faydalı kurs oldu. Böyle bir kurs düzenlendiği için teşekkür ediyorum."