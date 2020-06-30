"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" toplantısı - Son Dakika

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok fakir fukara, garip gureba insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok fakir fukara, garip gureba insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız." dedi.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Erbaş, Kayseri Müftülüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" konulu "Kurban Tanıtım Toplantısı"na telefon bağlantısıyla katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık'ın cep telefonundan salondakilere seslenen Erbaş, kurbanın önemine değindi.

Kurbanın "yaklaşmak" olduğunu vurgulayan Erbaş, Peygamberin varisçileri olarak görevlerinin insanları hayra yöneltme ve yönlendirme olduğunu belirtti.

Bu süreci en verimli şekilde tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Bu yıl, geçen yıllara göre çok farklı geçiyor. Salgın sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında salgın sebebiyle pek çok insan işinden, aşından oldu. Onları görüp gözetmek, onlara sahip çıkmak her şeyden önce bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu çerçevesinde hocalarımız çok güzel işler yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu sene inşallah süreci vekaletle kurban vesilesiyle taçlandıralım istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok fakir fukara, garip gureba insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. Verimli bir şekilde bu süreci tamamlamış olacağız."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ise 2019'da 149 ülke ve 423 bölgede yurt içinde ise 424 il ve ilçe merkezinde kurban kesimi yaptıklarını, bu yıl ise salgından dolayı biraz düşürdüklerini anlattı.

Açık, geçen yıl 453 bin 560 kurban kestiklerini, bunun bir rekor olduğunu, bu sene ise en acil ve beklentisi en yüksek olanları tercih ederek 75 ülkede kurban kesmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İl Müftüsü Şahin Güven de bu yıl Kayseri'de 1200 civarında vekalet yoluyla kurban almayı hedeflediklerini aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' toplantısı - Son Dakika

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:18 Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 11:16 Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 02:42:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]