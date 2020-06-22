Kurbanlık fiyatlarında artış - Son Dakika

Kurbanlık fiyatlarında artış

Kurbanlık fiyatlarında artış -Sivas'ta 2020 Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 15, küçükbaşta yüzde 25 artış yaşandı.

Kurbanlık fiyatlarında artış

- Sivas'ta 2020 Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 15, küçükbaşta yüzde 25 artış yaşandı.

SİVAS - Sivas'ta 2020 Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla büyükbaşta ortalama yüzde 15, küçükbaşta ortalama yüzde 25 artış yaşandı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'taki kurban kesimi ve fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre canlı kurban fiyatlarında geçen yıla oranla büyükbaşta ortalama yüzde 15, küçükbaşta ise ortalama yüzde 25 artış yaşandı.

Başkan Hastaoğlu, Sivas'ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada; "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda, tosun canlı kilogram fiyatı 27 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 26 TL, damızlık vasfını kaybetmiş İnek 24 TL, dişi koyun 25 TL, erkek koyun ise 30 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 550 TL, Küçükbaş için 125 TL, parçalama ücreti 450 TL, Et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Hayvan Pazarlarında alınacak olan tedbirlere de değinen Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kurban kesimi ve satışı yapılacak olan yerlerde alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramında bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu Bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş-çıkış kapıları oluşturularak, kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü işlemleri de titizlikle gerçekleştirilecek " ifadelerine yer verdi.

Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususları da açıklayan Başkan Hastaoğlu; "Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerdir. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, Kılları karışık ve mat halde olan, Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, Salya akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Son olarak Sivaslı hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Kurban Bayramını Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden tebrik eder, hepinize hayırlı günler dilerim" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarında artış

Kurban Bayramı, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurbanlık fiyatlarında artış - Son Dakika Ekonomi

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