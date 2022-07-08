Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak

08.07.2022 17:44
Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, kurbanlıklara karşı kötü muamele ve eziyet gibi olumsuz eylemlere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, kurbanlıklara karşı kötü muamele ve eziyet gibi olumsuz eylemlere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kurbanlıklara karşı uygulanacak her türlü kötü muamele, eziyet ve benzeri eylemleri yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İyilik ve yardımseverlik duygularının öne çıktığı bu bayramda dini vecibeler yerine getirilirken hayvanları dövmek, aç ve susuz bırakmak, kasıtlı olarak kötü davranmak gibi eylemler Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olmadığı gibi Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de idari işlem uygulanmasını gerektirir. Hayvanların uygunsuz şekillerde yakalanması, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yapılması gibi insani ve dini bakımdan uygun olmayan haller hem hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine hem kurban sahiplerinin idari cezalarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Bu gibi olumsuzluklara karşı, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak kurallar çerçevesinde, uygun alet ve ehliyetli kişiler tarafından, hayvan refahı gözetilerek kesim işlemleri gerçekleştirilmelidir."

YORUMLAR
500
Tomarza'da bayramlaşma programı düzenlendi Tomarza'da bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: AA

Milli Park Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Kayseri, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement