Kurduğu kamera sistemiyle ahırını evinden izliyor - Son Dakika

Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyünde ailesiyle hayvancılık yapan Özkan Demir, yaklaşık 1 kilometre uzaktaki ahırını, kurduğu güvenlik kamerasıyla evinden kontrol ediyor.

Hayvanlarının güvenliği, sağlığı ve özellikle de doğum yapacak olanları takip etmek için günün büyük bölümünü ahırda geçirmek zorunda kalan Demir ve ailesi, çareyi kamera sisteminde buldu.

Ahırın girişine taktığı kamerayı evdeki televizyona bağlayan Demir, ekrandan hayvanlarını 24 saat takip ederek, sürekli ahıra gitmekten kurtuldu.

Özkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak geçimlerini dededen beri hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Hayvanları kontrol etmek için sürekli ahıra gidip gelmekte zorlandıklarını anlatan Demir, "Bu durum karşısında teknolojinin nimetlerinden faydalanarak 7 yıl önce ahıra kamera taktırdık. Ahırda olup biteni evden televizyondan takip ediyoruz. Yaşantımızı kolaylaştıran kameranın çok faydasını gördük." dedi.

Doğum yapacak hayvanlar için önceden saatlerce ahırda beklediklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Şimdi doğum yapacak hayvanları kameraya yakın yere bağlıyoruz ve evde televizyondan takip ediyoruz. Hayvan sancılandığında gidip müdahale ediyoruz. Bunların yanı sıra zincir koparan hayvan olursa kameradan görüp yine anında müdahale ediyoruz. Böylece hayvanların birbirlerine vurarak zarar görmelerinin önüne geçiyoruz. Soğukta sürekli kontrol için ahıra gidip gelmektense evde sıcakta takip etmek daha kolay. 'Ahır TV' olarak kesintisiz yayındayız. Hayvancılıkla uğraşan herkese tavsiye ediyorum."

"Misafirler ve komşular şaşırıyor"

Misafirlerinin ve komşularının bu duruma çok şaşırdığını belirten Demir, kamera sistemiyle hırsızlık olaylarının yanı sıra ayı ve kurt gibi yaban havanlarının saldırısına karşı da ahırlarını koruduklarını kaydetti.

Anne Leyla Demir (60) de sağlık sorunları nedeniyle sürekli ahıra gitmekte zorlandığını anlatarak, "Oğlan bir sürpriz yaptı bana. Bir kış günü ahıra kamera taktı. İki gün sora inek doğum yaptı. Durumu televizyondan görerek evdekilere haber verdim. Hemen giderek danayı kurtardık. Sürekli ahırda gezmekten kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Baba Nihat Demir ise emekliliğinden sonra köye dönüp çocuklarıyla hayvancılık yapmaya başladığını, babası ve dedelerinin işini sürdürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayvanları yaklaşık 8 ay ahırda beslediklerini dile getiren Demir, şu an 12 hayvanının olduğunu belirtti.

Özkan Demir'in 10 yaşındaki oğlu Muhammet Demir de kardeşi Efe ile çizgi film seyrederken zaman zaman "Ahır TV" adını verdikleri kanalı açıp inek ve danaları izlediklerini, olumsuz bir durum olunca da evdekilere haber verdiklerini ifade etti.