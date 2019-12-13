Kurdun saldırdığı yaşlı kadından acı haber - Son Dakika
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Kurdun saldırdığı yaşlı kadından acı haber

7 saat önce

MANİSA'da kurt saldırısına uğrayan Alzheimer hastası Emine Yıldız (85), 8 günlük yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Kurdun saldırdığı yaşlı kadından acı haber, System.String[]

MANİSA'da kurt saldırısına uğrayan Alzheimer  hastası Emine Yıldız (85), 8 günlük yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Selendi'nın kırsal Yıldız Mahallesi, Enezler Sokak'ta yaşayan 11 çocuk annesi Emine Yıldız, geçen 5 Aralık'ta kurt saldırısına uğradı. Kurdun yüzünü parçaladığı Alzheimer hastası yaşlı kadın, avcılar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız, önce Salih Devlet Hastanesi'ne buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldız bu sabah, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Yıldız Mahallesi, Emine Yıldız, Selendi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
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