Küresel Elektrik Talebi 2030'da Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Küresel Elektrik Talebi 2030'da Artacak

06.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IEA, elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık %3,5 büyüyeceğini öngördü ve şebeke yatırımlarının artması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 büyüyeceğini, artan talebi karşılayabilmek için şebeke yatırımlarının yıllık yüzde 50 artması gerektiğini öngördü.

IEA'nın Elektrik 2026 raporuna göre, "Elektrik Çağı" olarak nitelendirilen bu dönemde, dünyadaki elektrik talebinin 2030'a kadar genel enerji talebinden en az 2,5 kat daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

Sanayi, elektrikli araçlar, klima, veri merkezleri ve yapay zeka kaynaklı artan kullanım, söz konusu talep artışını tetikliyor. Bu kapsamda, küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 seviyesinde güçlü artış göstermesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ekonomiler, elektrik talebindeki büyümeyi körüklemeye devam ederken, gelişmiş ekonomilerde de 15 yıldır durma noktasına gelen talep artışında hareketlilik görülüyor.

Artan elektrik talebinin karşılanmasında ise yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gazdan üretimin önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

Düşük emisyonlu üretim kaynaklarının büyümeye devam etmesiyle, 2030 itibarıyla yenilenebilir ve nükleer enerjinin küresel elektrik üretiminin yüzde 50'sini üreteceği tahmin ediliyor. Bu kaynaklar hali hazırda dünya elektriğinin yüzde 42'sini karşılıyor.

IEA, artan talep ve üretim ihtiyacı karşısında ise elektrik şebekelerinin kapasitesinin ve sistem esnekliğinin hızla artması gerektiği uyarısında bulunuyor. Hali hazırda, dünyada 2 bin 500 gigavat kapasiteye sahip yenilenebilir, depolama ve veri merkezleri gibi birçok proje şebeke bağlantı sırası beklediğinden devreye alınamıyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikte artan talebin karşılanması için şebeke yatırımlarının 2030'a kadar yüzde 50 artması gerektiğini belirterek, sistem esnekliğinin sağlanmasının kritik hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Elektrik Talebi 2030'da Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:53:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Küresel Elektrik Talebi 2030'da Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.