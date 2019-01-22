Küresel Kalkınma Hedefleri İçin 6,3 Trilyon Dolara İhtiyaç Var

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Özbekistan'a 3 Milyon Dolar Yatırım Yapana Oturma İzni Verilecek

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı