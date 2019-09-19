Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Japonya Merkez Bankası faiz kararını değiştirmeyerek yüzde -0.1'de sabit bıraktı

AVRUPA

Birleşik Krallık

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını değiştirmeyerek yüzde 0.75'de sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası varlık alım hedefini değiştirmedi ve 345 milyar dolar seviyesinde sabit tuttu.

Perakende satışlar Ağustos ayında yüzde 0.2 gerilerken,geçen yılın aynı dönemine göre de düştü ve yüzde 2.7 artış gösterdi.

ABD

Philadelphia Fed Endeksi beklentilerin üzerinde, yüzde 12 seviyesine düşürüldü

İşsizlik başvuruları 13 Eylül'le biten haftada 208 bin kişi olarak gerçekleşti.

Devam eden işsizlik başvuruları 6 Eylül'le biten haftada 1 milyon 661 bin oldu.

Devam eden konut satışalrı Ağustos'ta aylık bazda 5.37 milyon olan beklentinin üzerine çıkarak 5.49 milyona ulaştı.