Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel veri panoraması

19 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransaTüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi.

Küresel veri panoraması, System.String[]

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi.

Üretici fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.

Tüketici harcamaları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.

Euro Bölgesi

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 103.1 puandan, 101.7 puana geriledi.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 6.5 puanlık düşüş sonrasında, 6.5 puan düştü.

ABD

Kişisel gelirler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

Dayanıklı tüketim malı siparişleri Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.0'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 arttı.

Kişisel harcamalar Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.1 arttı.

Michigan Üniversitesi Endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 92 puandan, 93.2 puana yükseldi.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]