Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı

ELAZIĞ'da yaşayan 3 çocuk annesi Zerrin Singin (42), eşine destek olmak için Halk Eğitim Müdürlüğü'nün dikiş kursunu tamamladıktan sonra açtığı iş yeriyle aile ekonomisine destek sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan Zerrin Singin, eşine destek olmak için Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı dikiş kursuna kayıt oldu. Kursu başarıyla bitiren Singin, bir süre özel sektör de çalıştıktan sonra kendi imkanları terzi dükkanı açtı. Açtığı dükkan da hem terzilik hem de 3 çocuğuna annelik yapan Singin, çocuklarıma iyi bir gelecek ve eşime destek olmayı amaçladığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla iş yerini açtığını söyleyen Singin, "Kursu bitirdikten sonra özel sektörde çalıştım. Sonra kendim bir karar verdim ve iş yeri açmak istedim. Yaklaşık 15 gündür açtığım dükkanda terzilik yapıyorum. İlerleyen zamanda KOSGEB'e başvurarak, devletimizden destek almak istiyorum" diye konuştu. Hem iş yerinde çalışıp hem de çocuklarımla ilgilenmek biraz zor oluyor. Kendi ayaklarımın üstünde durmak için ve çocuklarımın geleceğini hazırlamak için çalışıyorum. Eşime de destek oluyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.

Vatandaşların iş yerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Singin, "İş yerimde elbise tamiri, gelinlik ve abiye tamiri, boy kısaltma gibi her türlü işlemleri yapabiliyorum. Bu mesleği kurstan öğrendim. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu dikiş kursuna giderek eğitim aldım" diye konuştu.