Kurşun seslerinin yankılandığı araziler tarıma açıldı

Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlarla huzur ortamına kavuşan köylüler, devletin sağladığı destekle arazilerini tarıma kazandırdı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de alternatif ürün ekimi ile meyve ve sebze üretimine yönelik uyguladığı projelerle yöre insanın refah seviyesinin yükseltilmesi için çaba gösteriyor.

Bu kapsamda arasında Namaz ve Cudi Dağlarının da yer aldığı, bir süre öncesine kadar PKK'lı teröristlerin saldırıları dolayısıyla kurşun seslerinin yankılandığı alanlar tarımsal üretime açıldı.

Son 3 yılda kırsal kalkınmayı öngören program kapsamında hibe desteği alan köylüler, taşlarını temizledikleri 1400 dönüm arazide kurulan bahçede sebze ve meyve üretimine başladı.

Namaz Dağı Bülbülderesi mevkisinde aldığı destek sayesinde temizlediği arazisini üretime açan Ömer Payan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlanan huzur ortamında köylülerin üretime yöneldiğini söyledi.

Yaşanan terör saldırıları dolayısıyla arazilerini yıllarca değerlendiremediklerini aktaran Payan, "İş makinesiyle taşlarını temizlediğimiz arazide oluşturduğum bahçeye üzüm, badem ve ceviz fidanı diktik, ayrıca sebze yetiştiriyoruz. Daha önce buralara gelmeye korkarken şimdi gece bile kalabiliyoruz. Sağlanan huzurun devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Köyüne dönüş yaptı"

Aynı bölgede sebze ve meyve üretimine başlayan Sait Acar ise terör saldırıları dolayısıyla yıllarca önce başka şehre göç etmesi nedeniyle arazilerini işleyemediklerini söyledi.

Daha sonra huzur ortamında geri döndüğü köyünde, aldığı destekle arazilerde tarımsal üretime başladığını kaydeden Acar, şöyle konuştu:

"3 yıldır bir huzur ortamı var. Herkes kendi arazisine dönmüş. Burada arazisini temizleyenler sebze ve meyve ekerek arazisini değerlendiriyor. Eskiden gündüz dahi gelemediğimiz arazimizde huzur ortamında gece de kalabiliyoruz. Ev yapanlar gece bile kalıyor."

İş makinesi operatörü Haydar Erener de bölgede sağlanan huzurla birlikte vatandaşın arazilerini taşlardan temizleyerek meyve bahçesine dönüştürdüğünü belirtti.

Yöre halkının huzur ortamından çok mutlu olduğunu dile getiren Erener, "Huzurun herkese faydası oldu. Daha önce çorak olan araziler bahçeye döndü. Terör saldırılarından dolayı eskiden vatandaşın gelemediği yerlerde meyve ve sebze bahçeleri kuruldu." dedi.

100 bin fidan dağıtıldı

Aldığı yüzde 70 hibe ile 15 dönümlük arazisinde 300 ceviz fidanı diken Abdurrahman Acar, devletin yönlendirmesi ve desteği sayesinde tarımsal üretim çeşitliliğinin arttığını söyledi.

Şırnak'ın yakın zamanda ceviz ve badem üretimiyle ön plana çıkacağını vurgulayan Acar, böylece yöre halkının gelirinin yükseldiğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirer de kırsaldaki vatandaşlara ek gelir sağlamaları için projelerle destek sunduklarını bildirerek, "Çiftçimizi son yıllarda sebze ve meyve üretimine yönlendiriyoruz. Son 3 yılda yüzde 70 hibeyle 1400 dekar alanda meyve bahçesi oluşturduk. Bunun yanında tel örgü, sulama sitemi ve 100 bine yakın fidan dağıttık." ifadelerini kullandı.