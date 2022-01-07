Üye Girişi
"Kurt Adam" adlı oyunun galası yapıldı - Son Dakika

"Kurt Adam" adlı oyunun galası yapıldı

07.01.2022 09:58
"Kurt Adam" adlı oyunun galası yapıldı

Teotra Rudius tarafından sahnelenen psikolojik gerilim ve komedi türündeki tiyatro oyunu "Kurt Adam"ın galası Şişli Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Teotra Rudius tarafından sahnelenen psikolojik gerilim ve komedi türündeki tiyatro oyunu "Kurt Adam"ın galası Şişli Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Oyuncu kadrosunda Yeliz Başlangıç, Alişan Özkan, Okan Şevket Duman ve Kosta Kortidis'in yer aldığı oyun, seyirciyi gerçek ve soyut dünya kargaşasının içine sürüklüyor.

Oyun öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kosta Kortidis, oyunu ilk olarak 22 Aralık'ta sahnelediklerini belirterek, "Kurt Adam 1987 yılında ABD'de gerçekten yaşanmış bir hadiseden esinlenerek yazdığım bir oyun. İdealize ettiğim bir yapıya dönüştürdüm. Devlet Tiyatroları repertuvarında da yer alıyor." dedi.

Oyunu psikolojik gerilim türünde kaleme aldığını ancak sahneye taşırken bazı değişikler yaptığını ifade eden Kortidis, gerilimli bir hikayeyi komedi unsurlarıyla anlattıklarını söyledi.

"Güzel ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz"

Oyuncu Alişan Özkan, verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret ederek, "Gerçek bir hikaye olması bizim için çok etkileyici oldu. Zaten diyaloglar ve hikayenin tamamı çok akıcı. Oynaması da kolay, zevkli ama bir o kadar da uğraştıran bir tarafı var. Bu rolü çok seviyorum çünkü gelgitleri var. Kendi içinde çelişkileri var. Güzel ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yeliz Başlangıç da komedi unsurunun ön planda olduğu bir oyuna imza attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Psikolojik gerilim ve komedi iç içe olunca çok farklı bir şey çıktı. Bunun da tabii etkisi büyük. Sahneye koyarken yazdığı şeyi değiştirebildiği için onun da verdiği etkiyle oyun başka bir yere gitti. Bizim için daha keyifli ve daha eğlenceli oldu. Okurken başka bir şeydi, oynamaya başlayınca bambaşka bir şeye döndü."

Oyuncu Okan Şevket Duman ise oyunda ikinci dedektif karakterini canlandırdığına dikkati çekerek, "Kurt Adam" oyununu 19 Ocak ve 13 Şubat'ta Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.

Kosta Kortidis'in yazıp yönettiği oyunun dekor tasarımı Batuhan Bozcaada, müziklerini Altuğ Akınsel, koreografisini Arda Alpkıray, ışık tasarımını Hasan Demir, yapım tasarımını ise Akın Kaplan üstleniyor.

YORUMLAR
500

Yeliz Başlangıç, oyunlar, Tiyatro, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kurt Adam' adlı oyunun galası yapıldı - Son Dakika


İneği buzağı doğuran adam, ağlayarak yardım istiyor İneği buzağı doğuran adam, ağlayarak yardım istiyor         
10:08
Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor         
10:03
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı         
09:55
Mucize bebek için hastaneden ''anne sütü'' istendi! Yaşam mücadelesinin 5'inci gününde Mucize bebek için hastaneden ''anne sütü'' istendi! Yaşam mücadelesinin 5'inci gününde         
09:37
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15

Son Dakika Haberleri
10:08 İneği buzağı doğuran adam, ağlayarak yardım istiyor
10:06 DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor
10:03 Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü
10:01 Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı
09:55 Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı
09:54 Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu
09:46 İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor
09:36 Mucize bebek için hastaneden ''anne sütü'' istendi! Yaşam mücadelesinin 5'inci gününde
09:23 Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası
09:18 Avustralyalı adam, yapay zeka robotu ile evlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 10:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: "Kurt Adam" adlı oyunun galası yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement