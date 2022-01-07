"Kurt Adam" adlı oyunun galası yapıldı - Son Dakika

Teotra Rudius tarafından sahnelenen psikolojik gerilim ve komedi türündeki tiyatro oyunu "Kurt Adam"ın galası Şişli Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Oyuncu kadrosunda Yeliz Başlangıç, Alişan Özkan, Okan Şevket Duman ve Kosta Kortidis'in yer aldığı oyun, seyirciyi gerçek ve soyut dünya kargaşasının içine sürüklüyor.

Oyun öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kosta Kortidis, oyunu ilk olarak 22 Aralık'ta sahnelediklerini belirterek, "Kurt Adam 1987 yılında ABD'de gerçekten yaşanmış bir hadiseden esinlenerek yazdığım bir oyun. İdealize ettiğim bir yapıya dönüştürdüm. Devlet Tiyatroları repertuvarında da yer alıyor." dedi.

Oyunu psikolojik gerilim türünde kaleme aldığını ancak sahneye taşırken bazı değişikler yaptığını ifade eden Kortidis, gerilimli bir hikayeyi komedi unsurlarıyla anlattıklarını söyledi.

"Güzel ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz"

Oyuncu Alişan Özkan, verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret ederek, "Gerçek bir hikaye olması bizim için çok etkileyici oldu. Zaten diyaloglar ve hikayenin tamamı çok akıcı. Oynaması da kolay, zevkli ama bir o kadar da uğraştıran bir tarafı var. Bu rolü çok seviyorum çünkü gelgitleri var. Kendi içinde çelişkileri var. Güzel ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yeliz Başlangıç da komedi unsurunun ön planda olduğu bir oyuna imza attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Psikolojik gerilim ve komedi iç içe olunca çok farklı bir şey çıktı. Bunun da tabii etkisi büyük. Sahneye koyarken yazdığı şeyi değiştirebildiği için onun da verdiği etkiyle oyun başka bir yere gitti. Bizim için daha keyifli ve daha eğlenceli oldu. Okurken başka bir şeydi, oynamaya başlayınca bambaşka bir şeye döndü."

Oyuncu Okan Şevket Duman ise oyunda ikinci dedektif karakterini canlandırdığına dikkati çekerek, "Kurt Adam" oyununu 19 Ocak ve 13 Şubat'ta Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.

Kosta Kortidis'in yazıp yönettiği oyunun dekor tasarımı Batuhan Bozcaada, müziklerini Altuğ Akınsel, koreografisini Arda Alpkıray, ışık tasarımını Hasan Demir, yapım tasarımını ise Akın Kaplan üstleniyor.