Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kurtalan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Aydın, "Ülkemizi işgal etmek isteyen güçlere karşı milletimiz destansı bir istiklal mücadelesi vermiş ve kazandığı büyük zaferi Cumhuriyet'i ilan ederek taçlandırmıştır." dedi.

Törende daha sonra öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda ve etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Aydın'ın tebrikleri kabulünün ardından tören sona erdi.

Törene, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.