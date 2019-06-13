Kurtalan'da "Öğrenme Şenliği" sergisi

Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile okullar ve diğer kurumlarca yıl boyunca hazırlanan ürünler sergilendi.
15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen serginin açılışına Kurtalan Kaymakamlığına vekaleten Şirvan
Kaymakamı Memiş İnan, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.
Sergide, kursiyerlerce hazırlanan giysi, takı, hediyelik eşya, el işi ürünler, tablolar beğeniye sunuldu.
Açılışta Kurtalan Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin gösterisinin ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaymakam İnan, el emeği göz nuru ürünleri hazırlayan kursiyerlere teşekkür etti.
Kurtalan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Taşkıran
da sergide emeği geçenleri tebrik etti.
Serginin 2 gün ziyarete açık olacağı belirtildi.