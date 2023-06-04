Kurtlar Ahıra Girip 170 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

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Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde yaşayan ve besicilikle uğraşan Mehmet Guzay, yaylada otlanan küçükbaş hayvanlarını, yünlerini kırkmak için mahalledeki ahıra getirdi. Gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60'ı kuzu, 110'u koyun olmak üzere 170 hayvanı telef etti.

KOYUNLARI KREDİ İLE ALMIŞLARDI

Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giden Guzay, acı manzarayla karşılaştı. Hayvanlarının telef olduğunu gören talihsiz besici neye uğradığını şaşırırken, koyunları kredi ile aldıklarını ve parayı nasıl ödeyeceklerini bilmediklerini kaydetti.

"AHIRA CANAVAR ATLADI"

Olayı anlatan besici Guzay, "Ahırımızın olduğu yer köyün içerisi sayılır. Koyunlarımız 40 gündür arazide kalıyordu. Kırkım için eve getirdik. Köpeklerin de hepsi boş. Nasıl olduysa bu olay oldu. 60'a yakın koyun, 110 kuzu telef oldu. Ahıra canavar atladı ve malı kırdı" ifadelerini kullandı.

"KIRKIMI YAPTIKTAN SONRA DAĞA ÇIKACAKLARDI"

Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan da, "Bu olayı sabah duydum. Buraya kurt girmiş. 170'e yakın koyun ve kuzunun telef olduğunu öğrendim. Çiftçilerimiz köyümüzde küçükbaş hayvan besliyorlar ve dağlarda yayıyorlar. Kırkım için de köye geldiler. Kırkımı yaptıktan sonra tekrardan dağa çıkacaklardı. Çiftçimiz bu malları kredi ile aldı. Bu yüzden sıkıntıları büyük" diye konuştu.