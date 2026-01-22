Kurtulmuş'tan Ghalibaf'a Taziye Mesajı - Son Dakika
Politika

Kurtulmuş'tan Ghalibaf'a Taziye Mesajı

22.01.2026 15:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'da yaşanan olaylar için taziyelerini iletti ve destek sözü verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, görüşmede, İran'da yaşanan son hadiseler nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

İran'ın acısının Türkiye'nin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, gelişmeleri yakından takip ettikleri İran'da huzurun, güvenliğin, istikrarın ve refahın en iyi şekilde sağlanmasına yönelik arzusunu dile getirdi.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığının da ele alındığı görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in gücünün ne silahları ne arkasındaki büyük devletlerin gücü ne uluslararası medyadaki hakimiyeti ne uluslararası finansal sistem üzerindeki etkisi olduğunu, İsrail'in en büyük gücünü İslam ülkelerinin dağınıklığı ve parçalanmışlığının oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve İran halkları arasındaki kardeşliği pekiştirmenin önemine işaret eden Kurtulmuş, iki ülkenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf'ı davet etti.

Kaynak: AA

Kurtulmuş'tan Ghalibaf'a Taziye Mesajı
