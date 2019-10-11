Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2)
Son Dakika Politika Kurtulmuş: türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2)

Kurtulmuş: türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2)

1 saat önce

KURTULMUŞ: TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİLDİRÇorum'da bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

Kurtulmuş: türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2), System.String[]

KURTULMUŞ: TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİLDİR

Çorum'da bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Burada Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin ya da Suriye'nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünyanın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye'ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya'da, Afrika'da Latin Amerika'da, Orta Doğu'da birçok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye'ye 'işgalci' diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş buradaki program sonrasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu toplantı programına katıldı. Sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı.


Hürriyet Meydanı, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:16 Kaynak: DHA
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