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Kuruçeşme tramvay hattında yoğun tempo - Son Dakika

Kuruçeşme tramvay hattında yoğun tempo

15.09.2021 09:55
Kuruçeşme tramvay hattında yoğun tempo, System.String[]

Kuruçeşme tramvay projesinde bir yandan yol çalışması yapılırken, diğer yandan tramvay ve yaya üst geçitlerinin inşasına devam ediliyor.

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı kapsamında D-100 Karayolu İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden ulaşımın sağlanması amacıyla yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt serimi yapıldı. Bir yandan yol çalışması ve diğer imalatları yapan Büyükşehir ekipleri, diğer yandan da tramvay ve yaya üst geçitleri için yoğun bir tempoda çalışma gerçekleştiriyor.

D-100 GENİŞLETİLEN YOLDAN AKACAK

Tramvay hattının güzergâhı olan eski yol (şu an Kuruçeşme ışıklarına doğru giden D-100 Karayolu) genişletilerek 4 şeritli hale getiriliyor. Yeni yolun tamamlanması sonrası eski güzergâh kapatılacak. Kuruçeşme'ye araç trafiği batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinde yapılan yeni yolla sağlanacak. Mevcut yoldan tramvay hattı geçecek. Genişletilerek 4 şeritli hale getirilen yeni yol (şu an otoyola girişte kullanılan yol) gişelerin bulunduğu bölgeden D-100 ve Otoyol yönüne doğru ikiye ayrılacak. İstanbul yönüne seyahat eden araçlar yol ayrımında ister otoyola isterlerse de D-100'e bölgede bulunan trafik ışıklarına takılmadan devam edebilecek. İnşa edilecek yeni tramvay köprüsüyle yeni yol ile D-100 arasında kalan yerleşim yerindeki vatandaşlar, Kuruçeşme, İstanbul ve İzmit yönüne ulaşımlarını yan yollar ile sağlayabilecek.

290 METRE UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı yapılıyor. Ayrıca genişletilen yeni D-100 yolunda V kanal imalatı ile aydınlatma direklerinin montajı yapılarak enerji verilişi sağlanırken, karayolu için yeni trafo merkezinin de imalatı tamamlandı.

ÇELİK MALZEMEDEN İKİ YENİ YAYA ÜST GEÇİDİ

Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önünde iki adet modern yaya üst geçit köprüsü inşa ediliyor. Bölgedeki eski üst geçitlerin yıkılacağı proje dâhilinde özel hastane önünde inşa edilecek olan 59 metre uzunluğunda yaya üst geçidinin ayak temelleri atıldı. İzmit Lisesi önünde inşa edilecek olan 52 metre uzunluğundaki üst geçidin ise ayak temel çalışmalarına başlandı. Çelikten inşa edilecek olan modern köprülerin imalatı fabrika ortamında devam ediyor.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak.

Kuruçeşme tramvay hattında yoğun tempo

Münir Karaloğlu, TEM Otoyolu, Kuruçeşme, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kuruçeşme tramvay hattında yoğun tempo - Son Dakika


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