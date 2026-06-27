Kurultay soruşturmasında tutuklanan eski CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger’den Özgür Özel yönetimine sitem: Aileme bir telefon bile açmadılar

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan CHP’nin eski Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Özgür Özel yönetimine yönelik sitem dolu bir açıklamada bulundu.

“BIRAKIN BENİ ZİYARETE GELMEYİ, AİLEME BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU BİLE AÇAN OLMADI”

Kurultay sürecinde Özgür Özel ve ekibinin başlattığı ‘değişim’ hareketine destek veren isimlerden biri olduğunu hatırlatan Dülger, cezaevinden gönderdiği mesajda mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve milletvekillerini vefasızlıkla suçladı.

Parti yönetimine karşı kırgınlığını gizlemeyen Dülger, "Desteklediğim için hapse atıldığım CHP değişim MYK’sı, PM’si ve milletvekilleri içinde pek çok dostum olduğu halde bırakın beni ziyarete gelmeyi, aileme bir 'geçmiş olsun' telefonu bile açan olmadı” ifadelerini kullandı.