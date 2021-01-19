Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat anne mi oluyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Kar yağmasına sevindiğini ve dünyanın dengesinin bozulduğu anlatan Bayat "Kar yağmasına sevindim, çok mutlu oldum. Kışla aram yok ama kışı da hissetmek istiyoruz, dünyanın dengesi değişmesin. Kış da lazım. Çok önceden düşünmemiz gerekiyordu iklimsel değişiklikleri. Bu pandemi dönemi birçok şeyin farkındalığını arttırdı. Umarım bir şeylerin daha çok farkına varırız" dedi.& ;& ;



