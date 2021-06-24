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Kuruluş Osman sezon finalinde neler oldu? Kuruluş Osman 64. son bölümde Bala Hatun'dan büyük sürpriz! - Son Dakika

Kuruluş Osman sezon finalinde neler oldu? Kuruluş Osman 64. son bölümde Bala Hatun'dan büyük sürpriz!

24.06.2021 02:30
Kuruluş Osman sezon finalinde neler oldu? Kuruluş Osman 64. son bölümde Bala Hatun'dan büyük sürpriz!, System.String[]

Kuruluş Osman sezon finali tek parça yayınlandı.

Kuruluş Osman sezon finali tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'ın 64. son bölümünde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına alarak büyük savaşa hazırlanırken Malhun Hatun'dan gelen müjdeli haber Osman Bey'in hasretle beklediği evladına kavuşturdu. Bir günde iki müjdeli haber alan Osman Bey'in yeni devlet kuracağını söylemesi ise sezon finaline damga vurdu. Kuruluş Osman sezon finalini aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman 64. Bölüm Özeti:

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen

büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil. Ancak dizilerin eylül ayında başlamasından dolayı Kuruluş Osman'ın da eylülde yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kuruluş Osman sezon finalinde neler oldu? Kuruluş Osman 64. son bölümde Bala Hatun'dan büyük sürpriz!

Türkmen, Savaş, Atv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman sezon finalinde neler oldu? Kuruluş Osman 64. son bölümde Bala Hatun'dan büyük sürpriz! - Son Dakika Magazin


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