Kurum araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) tarafından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Canlı Hayvan Borsası Satış Tesisleri'nde özellikle sağlık müdürlüğü, emniyet ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Vali Yardımcısı Emre Öztürk, KTB Başkanı Turhan Altıntel, sürdürülen çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Öztürk, ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına aldığını söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'de de etkili olduğunu ifade eden Öztürk, salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Kırklareli Ticaret Borsası tarafından da araçların dezenfekte edildiğini anlatan Öztürk, borsa yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların tamamının ücretsiz dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, "Araçlar buraya her gün gelerek dezenfekte ediliyor. Bu salgını inşallah hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Altıntel de, bu tür çalışmalara önem verdiklerini belirtti.