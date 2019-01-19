Kurum : "Çevre Duyarlılığında Örnek Bir Ülke Olmayı Hedefliyoruz"
54 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya gelişinden görüntüler Toplantı salonundan detaylar Bakan Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:53 Kaynak: AA
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