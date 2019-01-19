Son Dakika Haberleri: Kurum : "Çevre Duyarlılığında Örnek Bir Ülke Olmayı Hedefliyoruz"

Kurum : "Çevre Duyarlılığında Örnek Bir Ülke Olmayı Hedefliyoruz"

54 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya gelişinden görüntüler Toplantı salonundan detaylar Bakan Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'na katıldı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya gelişinden görüntüler
Toplantı salonundan detaylar
Bakan Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'na katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Türkiye, Murat Kurum, Güncel
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