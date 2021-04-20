KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ - Son Dakika

KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ

20.04.2021 10:09

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 20 yıldır atıl durumda olan, kış aylarında kuraklık nedeniyle doluluk oranı eksi 1'i gören Altınyazı Barajı'na, DSİ'nin çalışmalarıyla 20 yıl sonra ilk kez Meriç Nehri'nden su verildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 20 yıldır atıl durumda olan, kış aylarında kuraklık nedeniyle doluluk oranı eksi 1'i gören Altınyazı Barajı'na, DSİ'nin çalışmalarıyla 20 yıl sonra ilk kez Meriç Nehri'nden su verildi. Yüzde 53 doluluk oranına ulaşan barajla, yaz aylarında oluşacak kurak dönemde 52 bin dönüm alanın sulanmasının hedefleniyor. Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, "Amacımız bölge üreticisini mağdur etmeden, üretimine katkıda bulunmak. Burada, yeni nesil pompaların konulması, yeni terfi merkezlerinin yapılmasında devletimizin ciddi anlamda katkıları oldu" dedi.

Kuraklığın özellikle son yıllarda kendisini büyük ölçüde hissettirdiği Trakya'da, üreticinin üretimine devam edebilmesi için alternatif projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Uzunköprü ilçesinde 20 yıldır su verilmeyen Altınyazı Barajı da bu kapsamda geçtiğimiz günlerde faaliyete alındı. Özellikle kuraklık yaşanma ihtimaline karşı yaz aylarında 52 bin dönüm alanın sulamasında kullanılacak baraja, Meriç Nehri'nden 8.5 kilometre uzunluğunda iletim kanalı ile su taşınmaya başlandı. 16 köye çare olması beklenen proje, DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılırken, kış ayında eksi 1 seviyesini gören barajda doluluk oranı şu anda yüzde 53' e ulaştı.

'BU SU BİZİM SİGORTAMIZ OLACAK'

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Kaya, 7-8 aylık çalışmaların meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Amaçlarının üretici mağdur etmemek olduğunu dile getiren Kaya, "Kış aylarında Meriç Nehri'nin akan suyunu artık Altınyazı Barajı'nda toplayıp yaz aylarında üreticiyi mağdur etmeden su vereceğiz. Yani burada sigorta olarak kullanacağız bu suyu. Meriç Nehri'nin akan suyu, Sarıcaali pompa istasyonuna oradan kanallar aracılığıyla Tevfikiye istasyonuna, daha sonra tekrar pompalar aracılığıyla Balaban Köy istasyonuna, oradan da son terfi Altınyazı istasyonuna geliyor" dedi.

'AMACIMIZ ÜRETİCİNİN MAĞDUR OLMAMASI'

Barajın doluluk oranının geçtiğimiz kış eksi 1'e kadar düştüğünü hatırlatan Kaya, "Kuraklık ciddi şekilde etkilemişti bizi. Şu anda barajın doluluk oranı yüzde 53'lerde. Bu oranı biz yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız bölge üreticisini mağdur etmeden, üretimine katkıda bulunmak. Burada, yeni nesil pompaların konulması, yeni terfi merkezlerinin yapılmasında devletimizin ciddi anlamda katkıları oldu. Bu katkılardan dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SIKINTI YAŞANMAYACAK'

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut da, Altınyazı Barajı'nın bölgedeki en önemli barajlardan biri olduğunu belirtti. Akbulut, "Yıllardan beri atıl vaziyette olan barajımız bugünlerde aktif hale geldi ve bölge insanımıza sulama anlamında çok büyük katkı sağlayacağını umuyoruz. Suyun toprakla buluşması çiftçi açısından çok önemli. Son yıllarda kuraklık yaşıyor bölgemiz malum. Bu tür çalışmalar neticesinde Meriç suyunun Altınyazı'ya aktarılması neticesinde özellikle kış aylarında dolacak ve sulama noktasında bir sıkıntı yaşamayacağız. Yaklaşık 8,5 - 9 milyonluk harcamayla biten bir proje. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda sulama anlamında çok önemli hizmetler verecektir" şeklinde konuştu.

KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ
KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ
KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ
KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ

Trakya Bölgesi, Meriç Nehri, Uzunköprü, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURUYAN ALTINYAZI BARAJI'NA, MERİÇ NEHRİ'DEN 20 YIL SONRA SU VERİLDİ - Son Dakika


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