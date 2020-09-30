- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika

- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi

- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi Kuşadası Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye hizmet binalarına girişte Hayat Eve Sığar kodu sorgulama sistemine geçti.

- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye hizmet binalarına girişte Hayat Eve Sığar kodu sorgulama sistemine geçti. HES kodu olmayan vatandaşlara Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Davutlar Hizmet Binası girişinde Güvercin Masa personeli tarafından yardımcı olunarak HES kodu alınıyor.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren pandemi ile mücadele tedbirlerini en üst düzeyde uygulayan Kuşadası Belediyesi, hizmet binaları girişinde HES kodu sorgulama sistemini uygulamaya başladı. Vatandaşların ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir kod olan HES koduna sahip olmayanlar Kuşadası Belediyesi hizmet binalarına giremiyor. HES kodu bulunmayan vatandaşlara ise belediye hizmet binalarının dışına kurulan stantlarda hizmet veren Güvercin Masa personeli tarafından yardımcı olunarak HES kodu alınıyor. HES kodu bulunan vatandaşlar, belediye binaları önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek oluşturulan alanlarda ağırlandıktan sonra sırayla içeriye alınıyor. İçeriye alınan vatandaşların ateş ölçümleri ve maske kontrolleri de yapılıyor. HES kodu bulunmayan ve yapılan sorgulamada riskli olduğu belirlenen vatandaşlar binalara alınmazken ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği belediye binalarında vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak için HES kodu sorgulama sistemine geçtiklerini belirtti. Belediye binalarına gelerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlara HES kodu alma çağrısında bulunan Başkan Ömer Günel, "Hizmet binalarımızın girişinde Güvercin Masa personelimiz tarafından HES kodu bulunmayan vatandaşlarımıza gerekli yardım sağlanmaktadır. Ancak vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlarımız HES kodlarını önceden alarak işlemlerini daha hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirler. Her şey vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için. Korona virüs salgınını ancak maske, mesafe, hijyen ve HES kodu kurallarına uyararak durdurabiliriz" diye konuştu.

- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi
- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi
- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi
- Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı İntihar eden zanlı, karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur         
15:30
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 19:32:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei