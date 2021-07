Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun giderek arttığı Karaova ve Davutlar Mahallelerindeki yazlık sitelerde incelemelerde bulundu.

Güvercin Masa gezici ekibinin de eşlik ettiği alan gezisinde ikinci ikamet adresleri Kuşadası olan vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Belediye hizmetlerinden Kuşadası'nda yaşayan her kesimin kesintisiz faydalanabilmesi için çok çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, kademeli normalleşme sürecinin 3'üncü etabının başlamasıyla birlikte hareketlilik arttı. İkinci ikamet adresi olarak kente taşınanlar ile birlikte tatilciler de eklenince nüfus 1 milyon kişiye yaklaştı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, özellikle yazlık konutların yoğun olarak bulunduğu Karaova ve Davutlar mahallelerindeki sitelere alan gezisi gerçekleştirdi. Site sakinleri ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a Güvercin Masa gezici ekibi eşlik etti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, alan gezisinde alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Güvercin Masa gezici ekibi ise site sakinlerinden gelen taleplerle ilgili başvuru formu oluşturdu. İstekler, anında ilgili birim müdürlüklerine iletilerek çözüm yolları arandı.

Kuşadası genelinde alt ve üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Kuşadası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan çok önemli bir turizm kenti. Biz de bu bilinç ile belediye hizmetlerinden her kesimin kesintisiz faydalanabilmesi için Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in talimatları doğrultusunda çok çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, göreve gelmesinin ardından Kuşadası'na kalıcı yatırımlar kazandırdı. 2 yılda kentimizde 180 bin metrekare yol yaptık. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin uyum ve iş birliği içerisinde çalışması Kuşadası'na her alanda hizmet olarak geri dönüyor" diye konuştu. - AYDIN