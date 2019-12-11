Kuşadası Belediyesi kış sezonu hazırlıkları aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi kış sezonu hazırlıkları aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi kış sezonu hazırlıkları aralıksız sürdürüyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için kolları sıvadı.

Kuşadası Belediyesi kış sezonu hazırlıkları aralıksız sürdürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için kolları sıvadı.


Ekipler geçmiş yıllarda yağışlardan olumsuz etkilenen bölgeleri gözlemleyip ufak baskınların büyümesini engelliyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile belediye başkan yardımcıları alınan tedbirleri incelemek ve olası sorunları tespit etmek için sahaya indiler.


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla yaşanan yoğun yağışlardan olumsuz etkilenebilecek bölgeleri dolaştı. Başkan Yardımcıları yaşanabilecek sel baskınlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütülmesi için ekiplere talimat verdi. Belediye Başkan Yardımcılar Oğuzhan Turan ile Yusuf Atak yağışlardan en çok olumsuz etkilenen Kara Yolları yetki alanında bulunan Kuşadası çevre yolunda incelemelerde bulundu. Her yoğun yağışta sel baskını yaşanan çevre yolunda şu an için olumsuz bir durum olmadığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Oğuzhan Turan " Yaşanan her yoğun yağışta sel baskını olan Kuşadası çevre yolunda incelemelerde bulunduk. Yağışların artmasıyla özellikle Kuşadası Otobüs Terminali civarında sel baskını olabileceğini düşündük. Aynı bölgede ne yazık ki yağmur suyu deşarjı ile ilgili problem yaşanıyor. Konuyla ilgili kara yolları yetkilerine bilgi vererek yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesini istedik. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz ekiplerimizle yaşanabilecek her türlü baskınla mücadele etmeye hazırız." dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de sel baskınlarına yönelik tedbirlerini aldığını belirten Başkan Ömer Günel "Kuşadası'nda yağışlardan kaynaklı sel baskını gibi olumsuzlukların yaşanmasını istemiyoruz. Biz bu tür sorunları tümüyle ortadan kaldırmak için kolları sıvadık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda çok titiz davranıyor. İncelemelerimizde de bu hassasiyeti gördük. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ufak olumsuzluklara karşı dahi anında müdahale ediyor. Örneğin Atatürk Bulvarı'nda ekipler özel araçlarla birlikte tıkanmış veya tıkanabilecek kanallara anında müdahale ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ilçemize gösterdiği hassasiyet ve destek için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi
Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
23:34 Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi - Son Dakika
23:34 KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri - Son Dakika
23:33 Kılıçdaroğlu 4. Vefa ödülleri törenine katıldı - Son Dakika
23:33 "Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı - Son Dakika
23:27 Yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Belediyesi kış sezonu hazırlıkları aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]