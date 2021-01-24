Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü - Son Dakika

Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü

24.01.2021 11:57

- Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü Kuşadası çarşılarını yenileme çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor.

- Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü

AYDIN - Kuşadası çarşılarını yenileme çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği Kuşadası çarşılarını düzenleme projesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hafta sonunda iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendiren belediye ekipleri Kuşadası'nın trafiğe kapalı alanlarındaki ve turistik çarşılarındaki çalışmalarına devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan ve Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sabucalı, Öge, Çağatay ve Sevgi sokaklarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yenileme çalışmaları turizm sezonu öncesine kadar tamamlanacak. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Öge, Çağatay ve Sevgi sokakların alt ve üst yapıları bütünüyle yenilenerek peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılıyor.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek. Yol ve kaldırım söküm işlemlerinin ardından son olarak ise çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek.

Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü
Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü
Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü
Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası çarşılarındaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü - Son Dakika


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