KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI

09.03.2022 20:03

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda tabanca ile vurarak ayağından yaralayan garson Can Başaran (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda tabanca ile vurarak ayağından yaralayan garson Can Başaran (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Başaran'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Kendisine servis yaptığım sırada üzerine yemek döküldüğü için bana hakaret etti. Ben de gururuma yediremediğim için restorandan çıktığı sırada sıktım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can Başaran'ın silahlı saldırısına uğradı. Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken, saldırgan Can Başaran kaçtı. Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede ameliyat edilen Kayalı'nın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Can Başaran'ı dün yakalayıp gözaltına aldı. Başaran, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'GURURUMA YEDİREMEDİM'

Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı tabanca ile ayağından yaralayan Can Başaran'ın gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başaran'ın savcılıkta alınan ifadesinde ise, "Kendisini önceden tanımıyorum. Restorana yemek yemeye gelmişti. Servis yaptığım sırada üzerine yemek döküldüğü için bana hakaret etti. Ben de gururuma yediremediğim için restorandan çıktığı sırada ayağına sıktım" dediği öğrenildi.

KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI
KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI
KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI

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Fatih Deniz Özer, Kuşadası, Aydın, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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