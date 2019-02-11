Son Dakika Haberleri: Kuşadası Körfezi'nde Can Pazarı

Kuşadası Körfezi'nde Can Pazarı

55 dakika önce

Bindikleri lastik botun motor arızası yapmasıyla Kuşadası açıklarında sürüklenmeye başlayarak, batma tehlikesi geçiren 39'u çocuk, 17'si kadın toplam 69 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde Can Pazarı, System.String[]
Bindikleri lastik botun motor arızası yapmasıyla Kuşadası açıklarında sürüklenmeye başlayarak, batma tehlikesi geçiren 39'u çocuk, 17'si kadın toplam 69 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot, Kuşadası açıklarında motor arıza geçirerek sürüklenmeye başladı. Botları batmak üzere olan ve boğulma tehlikesi geçiren çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kaçak göçmenler yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik Botu tarafından önce Kuşadası Körfezi'nde sürüklenen lastik bot tespit edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden yaptığı operasyonun ardından botları batmak üzere olan ve boğulma tehlikesi yaşayan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen kurtarılarak, sahil güvenlik botuna alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa
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