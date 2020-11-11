Kuşadası'nda 4.8 şiddetindeki deprem korkuttu - Son Dakika

Kuşadası'nda 4.8 şiddetindeki deprem korkuttu
11.11.2020 10:16
Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi.
Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi.
Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda depremler devam ediyor. Afad'tan edinilen bilgiye göre, saat 09,49'ta 7 kilometre derinlikte 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Kuşadası'nda ve çevre ilçelerde hissedildi. Son 1 hafta içinde gerçekleşen depremler şiddetini arttırmaya başlarken vatandaşlarda tedirginlik yaşadı.
(Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen - Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
Son Dakika Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım