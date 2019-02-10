Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 4 Adet Tablet Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kuşadası'nda 4 Adet Tablet Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerinden 4 adet tablet bilgisayar çaldıkları iddiasıyla aranan ve polisin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kuşadası'nda 4 Adet Tablet Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerinden 4 adet tablet bilgisayar çaldıkları iddiasıyla aranan ve polisin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 4 adet tablet bilgisayarların çalınması olayıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hem olay yerinde hem de çevrede bulunan tüm kameralar incelendi. Yapılan teknik incelemelerin sonucunda hırsızlık olayını A.G. (20) isimli şahsın gerçekleştirdiği, A. G.(22) isimli şahsın ise iş yerinin önünde gözcülük yaptığı tespit edildi.

Faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin evleri tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon sonucu iki şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, söz konusu iş yerinden çaldıkları malzemeler ele geçirildi. Hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından çıkarıldıkları adlı makamlarca tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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