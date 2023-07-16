Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi

16.07.2023 23:31

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Aydın'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Terliklerini asfalttan çıkarmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Terliklerini çıkaramayanlar ayaklarını yakmaktan kaçamadı. Terliklerinden umudu kesen bazı kişiler ise çareyi asfaltta çorapla yürümekte buldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ASFALT ERİDİ

Termometrelerin 45 derecenin üzerine çıktığı Aydın'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Turistik Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Plaj terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

PLAJ TERLİKLERİ ASFALTA YAPIŞTI

Terliklerini asfalttan çıkarmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Terliklerini çıkaramayanlar ayaklarını yakmaktan kaçamadı. Terliklerinden umudu kesen bazı kişiler ise çareyi asfaltta çorapla yürümekte buldu.

YORUMLAR
500

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi
23:07 Kuşadası'nda aşırı sıcaklarda eriyen asfalta terlikler yapıştı
22:11 Hatay'daki orman yangını büyümeye devam ediyor
22:09 Hatay'daki yangın saatlerdir söndürülemiyor! Gece görüşlü helikopterler devreye girdi
22:10 Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
22:06 Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
22:04 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni vergi zammı beklemiyorum
21:55 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum
21:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı
21:43 Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı, arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 23:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement