Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Termometrelerin 45 derecenin üzerine çıktığı Aydın'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Turistik Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Plaj terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
Terliklerini asfalttan çıkarmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Terliklerini çıkaramayanlar ayaklarını yakmaktan kaçamadı. Terliklerinden umudu kesen bazı kişiler ise çareyi asfaltta çorapla yürümekte buldu.
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