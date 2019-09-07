Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi
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Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi

49 dakika önce

Kuşadası Belediyesi tarafından hayvan mezarlığı olarak yaptırılan "Can Dostlar Defin Yeri" hizmete girdi.

Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi, System.String[]

Kuşadası Belediyesi tarafından hayvan mezarlığı olarak yaptırılan "Can Dostlar Defin Yeri" hizmete girdi.


Kuşadası Yeniköy yolu üzerinde yaptırılan Kuşadası Belediyesi Can Dostlar Defin Yeri açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hayvansever sanatçılar Ömür Gedik ve Volkan Severcan ile hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Can Dostlar Defin Merkezi'nin sahipli hayvanlar için düzenlendiğini belirterek, "Hayvanlarımıza hem yaşarken, hem de öldükten sonra sahip çıkmayı ilke edindik. Burada yaptığımız açılış, hayvanlara olan derin saygımızı ve sevgimizi ortaya koyan bir davranıştır. Hayvanlarımızın sürekli olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Sahipli hayvanlarımıza yönelik Can Dostlar Defin Yeri için Yeniköy Yolu üzerinde 2 bin 700 metrekare bir alan tahsis ettik ve ilk etapta 700 metrekaresini düzenledik " dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Can Dostlar, Kuşadası, Yeniköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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