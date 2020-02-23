Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika Magazin

Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

19 dakika önce

EX club'de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio'yu ağırlarken, Harem Cariye'de Ahmet Parlak'ı ağırladıAydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

EX club'de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio'yu ağırlarken, Harem Cariye'de Ahmet Parlak'ı ağırladı


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Kaleiçi (Oldtown) Ex Club'de rap müziğin ünlü ismi Çukur ve Naim filminin müziklerini yapan hit şarkıları 'Gömün beni çukura' 'Günah Benim' ve 'Naim filminin' şarkılarıyla izleyenleri coşturan Eypio, Harem Cariye'de ise internet fenomeni Ahmet Parlak hit şarkısı 'İsyan ' şarkısı ile sevenlerini coşturdu. Her iki Mekanı Tıklım Tıklım Dolduran Eğlence Severler, Biran Olsun Yerlerinde Durmadı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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