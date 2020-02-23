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Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
19 dakika önce
EX club'de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio'yu ağırlarken, Harem Cariye'de Ahmet Parlak'ı ağırladıAydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
EX club'de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio'yu ağırlarken, Harem Cariye'de Ahmet Parlak'ı ağırladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Kaleiçi (Oldtown) Ex Club'de rap müziğin ünlü ismi Çukur ve Naim filminin müziklerini yapan hit şarkıları 'Gömün beni çukura' 'Günah Benim' ve 'Naim filminin' şarkılarıyla izleyenleri coşturan Eypio, Harem Cariye'de ise internet fenomeni Ahmet Parlak hit şarkısı 'İsyan ' şarkısı ile sevenlerini coşturdu. Her iki Mekanı Tıklım Tıklım Dolduran Eğlence Severler, Biran Olsun Yerlerinde Durmadı. - AYDIN
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