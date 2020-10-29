Kuşadası'nda konvoylu kutlama - Son Dakika

Kuşadası'nda konvoylu kutlama

29.10.2020 22:51

Kuşadası'nda konvoylu kutlama Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Konvoyuna rekor katılım oldu.

Kuşadası'nda konvoylu kutlama

AYDIN - Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Konvoyuna rekor katılım oldu. İş makineleri, atık kamyonları ve motosikletlilerin de yer aldığı 5 kilometrelik konvoy, şehir turunu yaklaşık 2 saatte tamamladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de özel olarak hazırlanan üstü açık kamyona binerek vatandaşların bayramını kutladı.

Kuşadası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, bugün ilçe kaymakamlık binasında gerçekleşen kabul töreni ile devam etti. Kaymakamlıktaki törenin ardından Kuşadası Belediye Bandosu mahalleleri dolaşarak konser verdi. Kutlama programı, Kısmet Otel önünden başlayan cumhuriyet konvoyu ile sona erdi.

Kuşadası Belediyesi'nce düzenlenen Cumhuriyet konvoyuna yaklaşık 25 bin araç katıldı. Kısmet Otel Kavşağı'ndan saat 17: 30'da hareket eden konvoydaki araçlar, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Gül Günel de özel olarak hazırlanan üstü açık kamyona binip halkı selamlayarak vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan konvoyun en ön bölümünde yer alan Kuşadası Motosiklet Kulübü üyesi 500 motosikletli ise yol kenarına dizilen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 kilometrelik bir uzunluğa erişen araç konvoyunun şehir turunu tamamlaması yaklaşık 2 saat sürdü.

Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda konvoylu kutlama - Son Dakika

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