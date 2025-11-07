Kuşadası'nda 'Lysistrata-Kadınların Savaşı' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi 2024-2025 dönemi yetişkin tiyatro kursiyerleri, Aristophanes'in "Lysistrata-Kadınların Savaşı" adlı eserinden uyarlanan tek perdelik oyunu Pera Düğün'ü, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Kuşadası Belediyesi yetişkin tiyatro kursiyerleri, yıl boyunca aldıkları eğitim sonunda sahneye çıktı. Antik Yunan'ın ünlü yazarı Aristophanes'in "Lysistrata-Kadınların Savaşı" adlı eserinden uyarlanan tek perdelik oyun Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'ın yönetiminde sahnelenen, kadın dayanışması ve barış mesajlarını hicivle harmanlayan oyun, büyük beğeni topladı.

Oyunun yönetmeni Mehmet Turan, "Kursiyerlerimizin ortaya koydukları performansla gurur duyuyorum. Her biri sahnede kalpleriyle yer aldı. Bizi izlemeye gelen herkese teşekkür ediyor, bundan sonra sahnelenecek olan tüm oyunlarımızda da tiyatronun büyüsüne ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Lysistrata-Kadınların Savaşı" isimli tiyatro oyunu, belirlenen günlerde, ücretsiz olarak Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek.