Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu uygulama esnasında Kipa uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durruldu. Araçta yapılan aramada esrar tabir edilen uyuşturucu madde bulunurken, araç içerisindeki 19 yaşındaki A.D. gözaltına alındı.

Aranan 2 kişi yakalandı

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları çalışmalarda iki ayrı mahkeme tarafından aranılan iki kişi yakalandı. Kusadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından M.O. ile İzmir 38.Asliye Cezası Mahkemesi tarafından aranan B.C. yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlattı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Kuşadası, 3. Sayfa
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