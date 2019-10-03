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Kuşadası Polisi'nden " Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz " etkinliği

5 dakika önce

Kuşadası Polisi, 2019 yaya öncelikli trafik yılı kapsamında "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganı ile etkinlik gerçekleştirdi.

Kuşadası Polisi'nden

Kuşadası Polisi, 2019 yaya öncelikli trafik yılı kapsamında "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganı ile etkinlik gerçekleştirdi.


Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'un da katıldığı etkinlik kapsamında trafik polisleri Kervansaray önü, Mahmut Esat Bozkurt ilkokulu, Çakabey Ortaokulu, Rahime Bilici ilkokulu, Atatürk ortaokulu, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi ve Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu önünde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatini çekmek için broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptı.


Kervansaray önünde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine katılan Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, "2019 Yaya Öncelikli Trafik yılı kapsamında yay güvenliğini sağlamak üzere Devletin tüm unsurları ile konunun takipçisi ve nöbette olduğu nu göstermek amacıyla "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganı ile Yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatini çekmek için broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptık. Etkinliğe sürücülerimizin gösterdiği ilgiye teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Mahmut Esat, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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