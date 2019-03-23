Kuşadası Ticaret Odası'nda 'Görev Verme Sanatı' Semineri Düzenlendi
1 saat önce
Kuşadası Ticaret Odası'nda "Görev Verme Sanatı" konulu seminer düzenlendi.
Kuşadası Ticaret Odası
'nda "Görev Verme Sanatı" konulu seminer düzenlendi.
Tam gün süren seminerde konuşmacı Teyfik Bıyıklı tarafından katılımcılara; iletişimin gücü, dinlemenin önemi, ikna yöntemleri, kültürel filtreleme, empati, kişiye özel butik yaklaşımlar gibi konularda bilgiler verildi.
Özellikle insan kaynakları ve otel yöneticilerinin ilgi gösterdiği seminerde, oyunlar ve uygulamalarla da algı pekiştirildi. Seminer sonunda katılım sertifikalarını alan katılımcılar, sezon öncesi verilen Görev Verme Sanatı" konulu seminerin son derece yararlı olduğunu söyleyerek, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
Borcunu Ailesinden Gizleyenlere Yargıtay'dan Kötü Haber
Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka
Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı