Kuşbakışı Filistin Sergisi Açıldı

11.02.2026 16:50
Ankara'da, Filistin'in tarihine kuş bakışı bakan sergi 11 Nisan 2026'ya kadar açık olacak.

ANKARA'da, Filistin coğrafyasına geçmişten günümüze süregelen sürecin havadan bakışla eleştirel bir açıdan incelendiği 'Kuşbakışı Filistin' sergisi ziyarete açıldı.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (VEKAM) ziyarete açılan sergi, Filistin topraklarının tarihsel, politik ve kültürel bağlamda nasıl gözlemlendiğini ele alıyor. Sergi, havadan bakışın hem somut hem de soyut sonuçlarını çok katmanlı bir anlatıyla izleyiciye sunuyor. Sergide, Orta Doğu'daki şiddet, savaş teknolojilerindeki yükseliş ve Gazze'de devam eden yıkım ele alınıyor. Arşiv belgeleri, fotoğraf albümleri, haritalar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan seçki, havadan bakışın gözetim aracı olarak nasıl kullanıldığını ve bunun Filistin tarihine nasıl yön verdiğini inceliyor. 14 sanatçının eserlerinden oluşun, Yazid Anani, Zeinab Azarbadegan, Zeynep Çelik ve Salim Tamari'nin küratörlüğünü, Asma Al-Mozayen'in asistan küratörlüğünü üstlendiği sergi, 11 Nisan 2026'ya dek VEKAM'da ziyaret edilebilecek.

'1870'LERDEN GÜNÜMÜZE KADAR FİLİSTİN'E KUŞ BAKIŞI'

Serginin Koordinatörü Buket Coşkuner, serginin ilk olarak 7 Ekim 2023 öncesinde Filistin'de Katan Vakfı'nın galerisinde sergilendiğini belirterek şunları söyledi:

"İçerik, temel olarak aynı ama hem mekan çok değişik, bir de İstanbul'a geldiğinde biz işin hem Osmanlı kısmını zenginleştirdik hem içerik olarak hem de malzeme olarak, özel koleksiyonlardan birazdan göreceğiniz çok güzel malzemeler ekledik. Bir de artık saldırıların zaten 1'inci yılına gelmiştik. Madem böyle bir sergi yapıyoruz, buna yokmuş gibi yapamayız. Güncel bilgileri de eklememiz gerekiyor. Yani sergide, çok kabaca söylemek gerekirse, 1870'lerden günümüze kadar Filistin'e kuş bakışı bir bakış var. İsmi niye 'kuş bakışı' derseniz, hem zaten serginin bütününde birazdan gezerken göreceksiniz bir çeşit light motif var. Anlattığımız her hikaye o kuş bakışı üzerinden anlatılıyor. O yüzden kuş bakışı. Bir de kutsal topraklardan bahsediyoruz. Kudüs'ün, Filistin'in hem talihi hem de talihsizliği, kutsal topraklar olması. Her zaman çok arzulanan yerler ve her zaman herkesin gözünün üstünde olduğu yerler. Sadece şimdi böyle değil, her zaman böyle olmuş."

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

