Kuşburnu Mesudiye'nin yeni geçim kaynağı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşan yöre halkının yeni geçim kaynağı kuşburnu oldu.

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen ve daha çok Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ın kırsal kesimlerinde yetişen kuşburnunun Ordu'daki rekoltesi yılda 100 tona kadar ulaştı.

Yöre halkı, ormanlık ve çalılık alanlardan bin bir emekle topladıkları kuşburnunu, yaş olarak kilogramı 7 ile 10 liradan fabrikalara satıyor.

Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarını süslemesinin yanı sıra çayı ve meyve suyu da yapılan kuşburnu, C vitamini açısından zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Büyük bölümü geleneksel yöntemlerle işlenen ve genellikle kışın tüketilen kuşburnu için bölgede kapama bahçeleri kurulması hedefleniyor.

"1 ton kuşburnunu işleyip satışa sunacağız"

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşburnunun son yıllarda ilçe halkının yeni geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Belediye olarak kuşburnu üretimi için çalışmalar başlattıklarını belirten Gül, "Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz proje kapsamında ilk olarak vatandaşlarımızdan 1 ton kuşburnu aldık. Bu ürünü işledikten sonra satışa sunacağız. Böylelikle hem getirilen ürünü değerlendireceğiz hem de üretimi teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Bazı vatandaşların kuşburnunu kendi işleyerek pekmez, reçel ve marmelat yaptığını aktaran Gül, bunların kilogramının pazarda 30 ile 40 lira arasında satıldığını vurguladı.

"Kuşburnu yetiştiriciliğini geliştirmek istiyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kentte üretilen tüm meyveleri değerlendirerek ekonomiye katkı sağlamak istediklerini belirterek, bunlardan birisinin ise kuşburnu olduğunu söyledi.

Kuşburnunun oldukça önemli bir meyve olduğunu dile getiren Yılmaz, "Özellikle antioksidan özelliğinin bulunması ve C vitamini yönünden zengin olması kuşburnu meyvesini bizim için daha da önemli hale getiriyor." dedi.

Yılmaz, kuşburnunun özellikle Mesudiye ilçesinde doğal olarak yetiştiğini, bunun yanı sıra ilçedeki bir mahallede kapama bahçede üretiminin yapıldığını ifade ederek, "İlimizde daha fazla kapama bahçe oluşturmak suretiyle kuşburnu yetiştiriciliğini geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Büyük zahmetlerle toplanıyor

Mesudiye'nin Herközü Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Yılmaz, bir haftayı aşkın süredir doğada kuşburnu hasadı yaptıklarını belirterek, ürünün toplamasının çok zahmetli olduğunu vurguladı.

Dalından topladıkları kuşburnunun bir bölümünü marmelat olarak değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz, bunu daha sonra sattıklarını ve ev ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Maden Mahallesi'nden Türkan Yılmaz ise kuşburnundan kışın tüketilmek üzere çay yaptıklarını, ürünün gribe çok iyi geldiğini dile getirerek, imkan verilmesi durumunda bahçede de kuşburnu üretebileceklerini kaydetti.