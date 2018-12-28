Küsi'den Rektör Akın Levent'e Ziyaret
13 dakika önce
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çalışma grubu üyeleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent' i ziyaret etti.
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çalışma grubu üyeleri Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent' i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette KOSGEB Erzincan İl Müdürü Semra Öztürk
Boroğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü KÜSİ sorumlusu Araştırmacı Osman Karahan, Erzincan KÜSİ İl Temsilcisi Muharrem Güneş ve KÜSİ İl Temsilcisi Yardımcısı Kürşat Bayraktar katıldı.
Yapılan ziyarette 2018 yılı KÜSİ çalışmaları ve 2019 yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Akın Levent de ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek 2019 yılında yapılacak faaliyetlere Üniversite olarak tüm desteklerini vereceklerini belirtti. - ERZİNCAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:30 Kaynak: İHA
Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi
Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim