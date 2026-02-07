Kuşlar İçin Palandöken'e Yem Bıraktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşlar İçin Palandöken'e Yem Bıraktılar

07.02.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik Meclisi, zorlu kış koşullarında kuşlara yardım için yem bıraktı.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, 3 bin 271 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımdaki karla kaplı ormanda kuşlar için ağaç diplerine yem bıraktı.

Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçtiği Erzurum'da yem bulmakta zorlanan kuşlar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri harekete geçti. Temin ettikleri yemleri araçlarına koyan gençler, Palandöken Dağı'nın eteklerindeki ormana çıktı. Yarım metreye ulaşan kar engelini bata çıka aşan gençler, temizledikleri ağaç diplerine yem bıraktı. Gençler, karlı kaplı araziye de yem serpti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, "Hazreti Ömer'in, 'Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' sözünden hareketle Palandöken'deki ormanlık alana çıkarak kuşları yemledik" dedi.

Zorlu koşullarda ormana çıktıklarını ifade eden konsey üyelerinden Kübra Akbaba, "Arkadaşlarla gerçekten karlara bata çıka çıktı. Ama olsun değdi diye düşünüyoruz. İyilik güzel şey" diye konuştu.

Gül Tortum ise, "Zorlu hava şartlarında kuşlara yem bırakmak istedik. Ormanlık alana çıkarken kar engelini arkadaşlarla dayanışma halinde aştık. Yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem bıraktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, Gençlik, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşlar İçin Palandöken'e Yem Bıraktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:38:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşlar İçin Palandöken'e Yem Bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.