KUT'ÜL AMARE ZAFERİ İÇİN PANEL DÜZENLENDİ - Son Dakika

KUT'ÜL Amare Zaferi'nin 106'ncı yılı için bugün Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde panel düzenlendi.

Osmanlı Ordusunun 106 yıl önce Irak'ın Kut bölgesinde 147 gün süren kuşatmada 13 bin İngiliz askerini esir alarak, İngilizlere yenilgiyi yaşattığı Kut'ül Amare Zaferi kutlamaları kapsamında bugün Gülhane Parkı içerisinde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde panel düzenlendi. Yazar Muzaffer Albayrak, Resul Köse ve Mümin Yıldıztaş'ın konuşmacı olduğu panele, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Panelde, bölgenin önemi, tarihi ve kazanılan zafer konuşuldu.

Panel öncesi konuşma yapan Coşkun Yılmaz, Bu etkinlikler 1 hafta önce başlamalıydı, 1 hafta daha devam etmeliydi. Gümbür gümbür her tarafta Kut'ül Amare'yi konuşmalıydık. İnşallah 107'nci yılda daha iyi bir şekilde cereyan eder. Bu işin bir sevdalısının olması gerekiyor. Allah bizi zaferlerimizin sevdalısı, takipçisi ve yenilerinin kazanılmasına vesile olanlardan eylesin dedi.

TÜRK TARİHİNİN YÜZLERCE BÜYÜK ZAFERİNDEN SADECE BİR TANESİ

Panelist Mümin Yıldıztaş, Kut'ül Amare, Türk tarihinin yüzlerce büyük zaferinden sadece bir tanesi. Belki yüzlercesinden biri olduğu için bu unutulmuş diyebiliriz ya da bazıları bunun unutulduğunu iddia ediyor diye konuştu.

Muzaffer Albayrak da, Unutulmuş, unutturulmuş bir zafer deniliyor. 100'üncü yılda büyük bir anma yapıldı ama unutulup gitti. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu vatan için, din için Irak çöllerinde mezarı bile olmayan o kahramanları yad ediyorum dedi.

Resul Köse ise, Esiri at üzerinde yürüten bir milletin nesli olarak bundan övünç duymalıyız. Halil Paşa'nın dediği gibi Kut Bayramımız kutlu olsun. İnşallah 106 ile sınırlı kalmaz, her sene daha coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam eder ifadelerini kullandı.