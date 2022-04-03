Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

03.04.2022 16:42
Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pelitören köyün yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kızılcık köyünün ormanlarına sıçradı. Bölgeye Kütahya'ya ve Balıkesir'den çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin ve vatandaşların 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını
Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

YORUMLAR
500
Kütahya'da orman yangını Kütahya'da orman yangını Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:49:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement